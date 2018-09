Maëva Coucke, sa décision de zapper Miss Univers : "Je ne fais pas bombe latine"

Mardi 25 septembre 2018, l'organisation Miss France a profité du salon IFTM Top Resa à Paris pour annoncer la destination du voyage Miss France 2019, l'île Maurice, où seront conviées les 30 Miss régionales avant le sacre tant attendu de notre nouvelle ambassadrice à Lille en fin d'année. En marge de cette annonce, Maëva Coucke, la divine tenante du titre, a accepté de répondre à quelques questions de Purepeople.com.

Pas trop déçue de ne pas pouvoir accompagner les futures prétendantes au titre de Miss France 2019 à l'île Maurice dans quelques semaines ?

"J'avoue que j'aurais bien aimé découvrir l'île et être là avec les candidates parce que je prends beaucoup de plaisir à leur parler, à les conseiller. J'aurais aimé le faire pendant ce voyage de préparation mais j'ai un autre objectif et on ne peut pas tout faire en même temps ! Je serai en Chine pendant cette période [Maëva Coucke sera en pleins préparatifs du concours Miss Monde dont la finale se déroulera le 8 décembre prochain, NDLR], je pense que j'aurai d'autres occasions d'aller à l'île Maurice, ce n'est que partie remise."

Pour revenir sur votre choix de ne pas participer au concours Miss Univers et de lui préférer le concours Miss Monde, quels ont été les critères précis de votre choix ?

"Ce sont vraiment deux organisations bien différentes. D'un côté Miss Univers est un concours très américain, ça appartenait à Donald Trump au départ, et Miss Monde est un concours organisé depuis Londres, c'est une organisation plus européenne. Les deux concours n'attendent pas les mêmes choses de leurs Miss. Miss Univers, les filles sont très très belles, on le voit avec Iris Mittenaere qui n'a pas été élue pour rien, elles sont au top du top physiquement, c'est le show à l'américaine, les paillettes, les strass... Miss Monde, eux font plus attention aux projets caritatifs de la Miss, à ce qu'elle a envie de faire pendant son règne, les associations qu'elle a envie d'aider... Les priorités ne sont pas les mêmes. Eux aussi attendent d'avoir de belles filles, mais pas le même profil."

Pour être Miss Univers, il faut avoir un côté bombe latine ?

"Oui c'est ça ! Bombe latine, fille d'Amérique du Sud... Ce sont toujours des filles qui ont des formes généreuses. Clairement, je ne fais pas bombe latine. Attention, je suis très contente du corps que j'ai mais je n'ai pas une poitrine de fou furieux. Je pense que mon profil correspond plus à Miss Monde qu'à Miss Univers. J'ai aussi envie de participer à un concours où je me dis que j'ai peut-être une chance de gagner. Iris faisait très américaine, moi je fais beaucoup plus européenne et donc je préfère partir chez Miss Monde."

