Maeva et Marvin "énervés" : révélations sur les coulisses de Moundir 4

Le 7 mai 2019, W9 a organisé la conférence de presse de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Purepeople a ainsi pu rencontrer Maeva et Marvin et les soumettre à notre interview VNR. Et on peut dire que pour les questions d'hygiène, ils ont, sans surprise, été très énervés.

"Ça me vénère de ne pas avoir pu me laver. J'ai fait une réaction au soleil, j'avais des boutons partout, clairement j'étais une grenouille humaine", nous a confié la jeune femme de 27 ans. Son compagnon n'a pas non plus apprécié de ne pas avoir pu se laver comme il le voulait. Les candidats n'avaient pas de brosse à dents ni de déodorant à disposition. Marvin et Maeva n'en pouvaient donc plus de ne pas toujours sentir la rose. "Moi tout me vénère. Ce qui est hygiène, ça me vénère. Puer de la gueule, des bras, de partout, ça me vénère", a déclaré la participante.

Elle a ensuite précisé qu'aller aux toilettes n'était pas toujours pratique pour elle : "Ça me vénère grave parce qu'on était la cabane la plus loin des toilettes. Du coup, j'étais obligée d'aller pisser derrière la cabane." Cela n'a en revanche pas dérangé Marvin qui "pissait par la fenêtre". Le duo a aussi souffert du manque de nourriture lors du tournage. "J'aurais coupé le bras d'un mec pour avoir une pizza", a confié le beau métisse de 24 ans.

Pour finir, le binôme a évoqué "les mauvais joueurs" et la triche lors du tournage.

