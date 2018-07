Maeva (Les Marseillais) : En sang et défigurée sur la Toile à cause de son chien

Maeva Ghennam a fait sa grande arrivée dans le milieu de la télé-réalité en intégrant le casting de la dernière saison des Marseillais. La bande à Julien Tanti et Jessica Thivenin posait alors ses bagages en Australie pour des rendez-vous professionnels en tout genre. Dès son entrée dans la villa, Maeva a fait sensation avec son côté bimbo. Elle a d'ailleurs rapidement tapé dans l'oeil de Nikola Lozina, avec qui elle a débuté une histoire d'amour devant les caméras.

Depuis, Maeva est devenue une personnalité télé à part entière, qui cultive sa notoriété via les réseaux sociaux. Si elle aime poster des photos d'elle en bikini ou en tenues très sexy, c'est une vidéo peu flatteuse qu'elle a récemment partagée avec ses followers. En effet, de retour chez elle après le tournage des Marseillais vs Le Reste du Monde 3, la jolie brune a retrouvé toutes ses habitudes et surtout son petit chien. Apparemment très excité de revoir sa maîtresse, l'animal lui aurait sauté dessus avant de lui mordre la lèvre. Le problème étant que Maeva s'était fait faire gonfler les lèvres. Résultat : la candidate de télé-réalité s'est retrouvé en sang et défigurée. Une scène invraisemblable qu'elle a relatée sur Snapchat.

"Il m'est arrivé un truc de dingue ! Je suis au bout de ma vie. Mon chien m'a mordu la lèvre. Il y a tout mon acide hyaluronique qui sort ! Il m'a déformé la lèvre. J'ai plein de trous, je vais aller à l'hôpital. Ça fait trop mal, j'ai perdu plein de sang", a-t-elle expliqué en sanglots.

Son chien a donc complètement ruiné ses injections. Une mésaventure que Maeva n'est pas près d'oublier, ni les internautes d'ailleurs qui n'ont pas résisté à l'envie de se moquer d'elle.