Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) maman : "Je suis très heureuse..."

Figure emblématique de l'émission N'oubliez pas les paroles animée par Nagui sur France 2, Magali Ripoll (38 ans) est devenue maman d'un petit garçon, Marius, au début du mois de mai dernier. Interrogée par nos confrères de Télé Star, la musicienne et choriste a accepté d'évoquer sa nouvelle maternité...

Déjà maman d'une petite fille âgée de 6 ans, Magali Ripoll a commenté : "Elle a donc eu un petit frère. Je suis très heureuse d'avoir eu ce petit bout de chou qui me fait prendre du recul, comme toutes les femmes qui travaillent, en plus, qui vivent leur métier par passion. Il est arrivé au bon moment. Je m'organise pour passer le plus de temps possible avec lui." Et d'ajouter sur son bout de chou qui semble déjà avoir l'oreille musicale : "Il aime bien La Belle vie de Sacha Distel. Il me regarde avec des grands yeux, c'est que ça doit lui plaire !"

Pour rappel, c'est le 24 mai dernier que la jeune femme avait annoncé la merveilleuse nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Chers Twittos ! Pardonnez mon silence ces derniers temps mais notre petit Marius a décidé de chambouler le calendrier et de débarquer le 6 mai dernier à 13h38 avec un peu plus de six semaines d'avance. Nous veillons sur lui et ses petits biscottos ! Il va bien ! Je vous bizoute", déclarait-elle sur son compte Twitter suivi d'une adorable photo où elle tient la main de son bébé.