Magalie Vaé victime de grossophobie : La conséquence sur sa fille Elia

En 2005, Magalie Vaé est révélée dans la saison 5 de la Star Academy. Une édition qu'elle remporte et qui lui permet de sortir son premier album. Malheureusement, il ne sera vendu qu'à 33 000 exemplaires, un échec commercial qui pousse sa maison de disques à se séparer d'elle car elle juge qu'elle ne "ferait pas assez rêver à cause de ses rondeurs" comme l'explique le documentaire Que sont-ils devenus ? L'incroyable destin des stars des émissions de télé crochet (TFX), diffusé jeudi 14 février 2019.

Si elle vit encore de la musique aujourd'hui, Magalie Vaé n'a jamais réellement réussi à percer et pense que son physique y est pour quelque chose. La jeune femme de 30 ans fait donc très attention à l'alimentation de sa fille Elia (12 ans) afin qu'elle ne souffre pas comme elle de critiques sur son poids. "Je me sers de ce que j'ai vécu pour éviter que ma fille vive la même chose. On n'a pas du tout la même morphologie, mais je préfère prévoir", explique-telle.

Magalie Vaé évoque ensuite son combat contre la grossophobie : "Si je dis que j'ai été victime de grossophobie, les gens vont dire : 'Ah, elle est encore en train de se plaindre !' Et si je dis non, ça serait mentir. C'est compliqué de parler de ça. Même si, aujourd'hui, je m'en fous, d'autres femmes vivent ça. Ce n'est pas parce qu'on a des bourrelets qu'on est des monstres."