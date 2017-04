Magalie Vaé agacée : "Je ne parle pas de mon poids pour me faire plaindre"

Magalie Vaé (30 ans), gagnante de la 5e édition de la Star Academy (2005), est revenue sur cette incroyable aventure le 20 mars dernier dans l'émission d'Évelyne Thomas, C'est mon choix (Chérie 25). Une apparition qui a beaucoup fait parler mais pas comme elle l'aurait aimé.

Si, par le passé, l'interprète de La Fièvre ach'teuse a perdu 24 kilos, depuis, elle a repris la quasi-totalité de son poids. "Aujourd'hui, je me fiche du regard des gens. Depuis la dernière fois que je suis passée à la télé, j'ai dû prendre 20 kilos. Et alors ? Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. J'ai ce problème qui est génétique, dans ma famille on est tous comme ça. Je ne ferai jamais un 34, c'est impossible. Peut-être que, dans deux ans, je serai plus mince ou plus forte, je n'en sais rien", a déclaré la maman d'Elia (5 ans) lors de son récent passage à la télévision.

Une déclaration largement reprise dans la presse ce qui a agacé la jeune femme de 30 ans. À nos confrères du site Purecharts, elle déclare : "J'aurais quand même préféré qu'on parle plus de ma prestation que de mes problèmes de poids ! Les gens pensent que je parle de mon poids pour me faire plaindre alors que pas du tout, je me suis livrée naturellement quand le sujet est arrivé."

La chanteuse qui travaille aujourd'hui sur un nouvel EP vit à Blois et continue de s'adonner à sa passion : "Je continue de faire des galas. C'est mon métier à plein temps. Je suis embauchée en France, en Belgique ou en Suisse par des municipalités, pour des élections de Miss ou Mister, des concours de chant, des associations, des soirées privées... C'est très varié. J'ai la chance que ma passion soit mon métier. Ce n'est pas donné à tout le monde !"

Bref, Magalie Vaé va très bien et elle le fait savoir !