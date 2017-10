Magloire : L'animateur hospitalisé d'urgence après un malaise cardiaque

Devenu très discret dans le paysage médiatique, Magloire s'est entretenu cette semaine avec nos confrères du magazine France dimanche pour donner de ses nouvelles, révélant au passage ses récents soucis de santé.

Le 17 septembre dernier, alors qu'il animait des rencontres littéraires, le coeur de l'animateur de 48 ans s'est "subitement emballé". Victime d'un malaise cardiaque, il a vécu une grosse frayeur. "J'ai fait un début d'infarctus ! (...) Malgré l'intervention des pompiers, mon rythme cardiaque était toujours très élevé. J'ai été admis en urgence à l'hôpital de Pontoise", a-t-il déclaré avant de remercier les membres du service de cardiologie qui "ont été formidables".

Sa maman adorée est morte il y a moins d'un an

Remis sur pied, Magloire admet que cet épisode effrayant est significatif. "Mon coeur m'a alerté pour me dire de mieux dormir et de mieux manger. Si je ne me suis pas encore vraiment mis au sport, j'ai dernièrement effectué une marche de 8 km, ce qui est déjà un exploit pour moi ! Aujourd'hui, je fais plus attention à moi", a-t-il poursuivi.

Ces derniers mois ont également été marqués par le deuil après la disparition de sa maman adorée Raphaëlle, morte en décembre 2016 des suites de la maladie d'Alzheimer. C'est d'ailleurs essentiellement pour des raisons familiales que Magloire s'est fait très rare sur le petit écran. "Ces quatre dernières années, je suis resté auprès d'elle. Nous nous sommes battus ensemble pendant près de quatorze ans contre la maladie. Elle m'a pris par la main quand j'avais 2 ans et demi [il a été adopté, ndlr], alors il était hors de question que je lâche la sienne lorsqu'elle était en difficulté", a-t-il expliqué.

Aujourd'hui, le chroniqueur mondain révélé il y a déjà plus de dix-sept ans dans le Morning Live peut compter sur ses amis proches qui ont "toujours été là" pour lui. "Je commence seulement à refaire surface petit à petit", a-t-il conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Magloire dans le magazine France dimanche en kiosques le 13 octobre 2017