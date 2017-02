Maître Gims arrête le rap : "Je suis plus dans la grande variété"

La preuve que le travail de Maître Gims s'est démocratisé au fil des années, son concert enregistré le 30 novembre dernier à l'AccorHotels Arena de Paris sera diffusé ce vendredi 24 février sur France 2 à partir de 23h50.

À quelques heures de ce grand rendez-vous – dont il n'a pas manqué de faire la publicité sur ses réseaux sociaux et qui ravira ses nombreux fans –, Maître Gims a accordé une interview à Thomas Joubert pour son grand direct des médias sur Europe 1. Si le faiseur de tubes dit avoir conscience qu'il touche un large public – très jeune, masculin autant que féminin –, il sait que son changement de style musical y est pour beaucoup, tout comme l'évolution du rap. "Le rap a changé, ce n'est plus le rap des années 1990 ou 2000. C'est un rap beaucoup plus accessible avec plus de mélodies. Forcément, ça plaît à beaucoup plus de monde", a commenté le chanteur de 30 ans.

Révélé dans Sexion d'Assaut avec son grand ami Black M, Maître Gims a pris la même direction que lui en délaissant le rap au profit de la variété. "Je ne fais plus trop de rap. On ne me classe plus trop dans cette catégorie-là, et moi non plus. Je suis plus dans de la grande variété, dans de la pop urbaine", a-t-il concédé à l'antenne. Un changement de genre qui paye puisqu'il enchaîne les tubes. J'me tire, Bella, Brisé, Est-ce que tu m'aimes ?, Laissez passer, Sapés comme jamais pour ne citer qu'eux. Les téléspectateurs de France 2 pourront tous les découvrir en live ce soir.