Makao (Secret Story 11), de vieilles photos refont surface : il a bien changé...

Makao est loin d'être passé inaperçu lors de son arrivée dans la Maison des Secrets. Et du haut de ses 2m13, ce candidat a intégré Secret Story 11 avec un secret... de taille : il a été le garde du corps du président Emmanuel Macron lors de la campagne électorale. Mais le colosse n'a pas toujours eu cette carrure impressionnante...

Sur la Toile, quelques photos de Makao du temps de son adolescence, en 2008, circulent. Le crâne rasé, loin de ses coiffures toutes plus folles les unes que les autres, et déjà très grand mais beaucoup plus mince, il est quasiment méconnaissable. Toutefois, les traits de son visage ainsi que son regard sont restés les mêmes.

Pour rappel, d'autres photos de Makao petit avaient déjà été dévoilées. Haut comme trois pommes, ce grand gaillard qui a assuré la sécurité du président de la République et de son épouse Brigitte Macron affichait une bouille trop mignonne.

Mais ce n'est pas tout. Makao cache un autre secret aux habitants de la Maison. Il partage le même prénom qu'un de ses camarades. En effet, celui qui rêvait dans sa jeunesse de devenir basketteur ne s'appelle pas Makao mais Alain-Gloirdy Bakwa Malary.

