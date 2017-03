Malia Obama : La fille de Barack complice avec un "Intouchable"

Kevin Hart disait qu'il avait "adoré passer du temps sur le tournage" avec la jeune fille et qu'il avait passé "de bons moments" avec elle. Oui mais voilà, Malia a beau être la fille de l'ancien président des États-Unis, elle doit faire profil bas en sa qualité de stagiaire. Il ne faudrait pas donner du grain à moudre aux détracteurs de l'ancien locataire de la Maison Blanche et laisser penser que Malia, 18 ans, est une pistonnée qui s'amuse à briller dans la lumière aux côtés des stars hollywoodiennes. On comprend ainsi mieux pourquoi la photo a été aussi vite retirée des réseaux...

Désireuse de travailler dans l'industrie du divertissement, Malia avait côtoyé Lena Dunham et l'équipe de Girls pendant son stage chez HBO fin 2015. Diplômée de Sidwell Friends School, la jeune femme avait décidé de prendre une année sabbatique avant de faire son entrée dans la célèbre et prestigieuse université d'Harvard, où ont également étudié ses parents. En stage à la Weinstein Company, Malia est chargée de lire des scripts, de les valider ou pas selon leur intérêt et d'annoter ceux qui lui semblent les plus intéressants pour les faire passer à son supérieur. Une sorte de poste d'assistant de production qui fait des envieux...