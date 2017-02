Malia Obama : Son séjour au ski avec de puissants enfants stars

Plus d'un mois après le départ de la Maison Blanche de son père Barack Obama, Malia Obama continue d'attirer l'attention des médias qui ne cessent de scruter ses moindres faits et gestes mais également ses nombreux déplacements.

Alors qu'elle a officiellement démarré début février son tout nouveau stage dans au sein de la Weinstein Company, l'une des plus puissantes sociétés de production et de distribution de films aux États-Unis, la jeune femme de 18 ans a momentanément quitté l'agitation new-yorkaise pour profiter d'un séjour au ski dans le Colorado.

Comme le montre une photo publiée sur les réseaux sociaux et relevée par le site TMZ, l'ex-First Daughter a récemment été vue en train de passer du bon temps avec des personnalités très influentes du monde de la mode et du cinéma, tels que la styliste Monique Lhuillier et son mari Tom Bugbee, dans un restaurant d'Aspen.

Sur le cliché en question, Malia Obama prend également la pose aux côtés de plusieurs fils et filles issus de familles réputées. Se trouvaient à sa table Elizabeth, Holden et Zachary Tisch, dont le père est Steve Tisch (producteur de cinéma qui est aussi l'un des propriétaires de l'équipe des Giants de New York), Audrey Kotick, fille de Robert Kotick (homme d'affaires à la tête d'Activision Blizzard, une grosse entreprise de jeux vidéos), mais aussi Tassilo von Furstenberg, petit-fils de Diane.