Malika Ménard divine en caftan : l'ex-Miss France lance une collection capsule

Malika Ménard joue les égéries.

Le 6 juillet dernier, la jeune marque de prêt-à-porter marocaine Linebleu a lancé une collection capsule en collaboration avec notre ex-Miss France 2010 devenue journaliste et influenceuse sur les réseaux sociaux. Ensemble, Malika et Linebleu ont imaginé une ligne de huit pièces uniques, simplement nommée 8, articulée autour du caftan et celle-ci est désormais disponible. "8, le chiffre des courbes, des formes et des rondeurs et qui, couché sur le côté représente l'infini et la continuité, comme les femmes le représentent pour nous tous", explique le communiqué.

On s'en doute, Malika Ménard a joué les mannequins afin de dévoiler le fruit de son travail avec Linebleu.

Cette collaboration lui a également permis d'apporter son soutien à l'emploi des femmes au Maroc, un pays où seulement 39% des femmes sont actives... Afin de remédier à son échelle à cette situation, la marque Linebleu, établie à Casablanca, a fait le choix de n'engager que des femmes, de leur assurer un revenu en cohérence avec leurs missions et aussi de garantir une sécurité de salaire. Une philosophie qui permet à la marque de proposer à ses clients un travail artisanal de qualité, mais aussi engagé.

Le 9 juillet dernier, Malika Ménard prenait la pose sur Instagram, en compagnie d'Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) afin de promouvoir deux de ces pièces uniques. Forcément, le duo d'ex-reines de beauté a attiré plusieurs dizaines de milliers de like.

Découvrez les jolies photos de Malika Ménard, stylée avec Linebleu, dans notre diaporama.