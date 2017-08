Malika Ménard, resplendissante et un brin dénudée à Barcelone : L'ex-Miss assure

Malika Ménard, ex-Miss France 2010, s'éclate actuellement sous le soleil espagnol.

Samedi 12 août 2017, après un séjour gourmand à Ibiza, celle qui est devenue l'animatrice estivale de Dans les secrets de... sur NRJ12 s'est dévoilée absolument resplendissante de beauté sur son compte Instagram alors qu'elle s'affichait simplement entourée d'une serviette de bain sur le balcon de son hôtel à Barcelone.

La peau bronzée, joliment maquillée et emmitouflée dans ladite serviette, Malika (30 ans) a d'ailleurs fait sensation en jouant une nouvelle fois la carte de l'humour en légende du cliché. "Cette photo pour vous prouver qu'il m'arrive de me doucher ! #Barcelona", a-t-elle indiqué avec second degré. Bien entendu, les internautes n'ont pas attendu longtemps avant de saluer la publication de l'ex-reine de beauté. "Tes légendes de ce mois d'août sont devenues des classiques, d'où te vient cette inspiration ?", "Personne n'en doute !! Votre sourire est aussi lumineux que votre beauté", "Le seul moyen de te croire c'est de prendre une douche ensemble", pouvait-on lire parmi les centaines de commentaires laissés sous la photo sexy.

Le 7 août dernier, Malika Ménard s'attirait déjà de nombreux commentaires de la part des internautes en s'affichant resplendissante, dans une piscine, avec une grosse bouée flamant rose. "Inch'Allah, demain, je sais nager sans bouée !", ironisait-elle déjà.

Sacrée Malika !