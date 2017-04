Malika Ménard : Sexy en vacances, avec Rachel Legrain-Trapani et son fils

Le spring break n'est pas qu'une affaire d'étudiants ! De nombreuses personnalités profitent de ce début de printemps pour s'accorder de petites vacances. Malika Ménard a choisi de s'envoler pour le Maroc, accompagnée de son amie Rachel Legrain-Trapani et son fils de 3 ans, Gianni...

C'est à Agadir que Malika et Rachel ont posé leurs valises ! Les deux ex-Miss France 2007 et 2010 ont partagé avec leurs followers sur Instagram quelques images souvenirs de ce séjour au Maghreb. En véritable blogueuse mode, Malika y a improvisé un défilé de tenues virtuel. La jolie brune se révèle aussi craquante en bikini en crochet de la marque Orza qu'en bomber et jupe à franges blanche.

Malika Ménard et Rachel Legrain-Trapani ont également régalé leurs abonnés avec les images de vues paradisiaques. Idéal pour réveiller leur envie de départ en vacances...