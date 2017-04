Suri Cruise : Pâques et soleil avec sa mère, pendant que papa tourne à Paris

Voilà des années que le cinéma dure. Des années que les tabloïds américains pointent du doigt, de manière affirmée ou non, le fait que Tom Cruise ne voit plus sa fille et que cela n'est pas le fruit d'un combat acharné de Katie Holmes, son ex-femme, pour obtenir la garde exclusive de Suri. Jadis reine des "enfants de", incarnation de la peste pourrie gâtée, rôle qu'elle a aujourd'hui laissé aux enfants Beckham, West ou Knowles, Suri Cruise (11 ans ce 18 avril) mène une vie tranquille et plus calme que par le passé. Aujourd'hui, elle s'affiche sur Instagram au côté de sa mère – la petite n'a pas encore de compte officiel, rassurez-vous.

Ce week-end, à l'occasion des vacances de Pâques, c'est à Miami, où Katie Holmes a ses habitudes et vient passer régulièrement plusieurs jours dans l'année, que l'on a retrouvé la fillette. Tout sourire, visiblement comblée et entourée des siens, Suri semblait épanouie sous le regard complice et fière de sa maman – à qui elle ressemble de plus en plus. "Ma puce", écrit même l'actrice de Batman Begins et de la série The Kennedys, en légende d'une photo où elle prend la pose avec sa fille unique, sur la plage. La dernière photo de ce week-end de vacances met en scène Suri, de dos vêtue d'une robe Bonpoint à motifs citrons, seule face à l'océan.