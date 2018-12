Malin Akerman remariée : Elle a épousé son beau chéri, Jack Donnelly

Connue pour ses rôles au cinéma dans les films Les Femmes de ses rêves, 27 robes ou bien encore Watchmen, Malin Akerman fait aujourd'hui parler d'elle pour un heureux événement. Selon People, l'actrice de 40 ans a épousé celui qui partage sa vie depuis un an, l'acteur anglais Jack Donnelly. Les noces ont eu lieu samedi 1er décembre 2018 en petit comité à Tulum, au Mexique. La mariée portait "une robe rose" pour échanger ses voeux lors d'une "cérémonie qui s'est tenue sur une plage". So romantic !

Malin Akerman et Jack Donnelly (32 ans) s'étaient fiancés en octobre 2017 après quelques mois de relation. Il s'agit du second mariage pour la comédienne suédo-canadienne qui avait été l'épouse du musicien Roberto Zincone entre 2007 et 2014. De cette union est né un fils, Sebastian, aujourd'hui âgé de 5 ans. Un petit garçon qui a très vite adopté son nouveau beau-père, comme l'avait révélé Malin Akerman lors de l'émission Live with Kelly and Ryan en avril dernier. "Il a été formidable avec mon fils et c'est comme ça que mon coeur a fondu. Vous essayez d'expliquer à un garçon de 4 ans et demi que vous vous mariez, et il saute de joie sur le canapé en disant : 'Ouais, on va se marier !'", avait-elle confié.

Sur ce même plateau, Malin Akerman avait révélé comment elle avait rencontré son futur mari. "Il est l'ami du petit ami de ma plus jeune soeur, ils étaient ensemble à l'école d'art dramatique en Angleterre. Cela faisait quatre ans que je le connaissais mais je ne le voyais pas... Puis d'un coup, il revient d'Angleterre il y a environ un an et demi et je me suis demandé : 'Waouh, as-tu toujours été aussi mignon ?'", avait-elle lâché.