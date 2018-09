Mallaury Nataf justifie sa descente aux enfers: "On m'a caché que j'étais juive"

Mallaury Nataf va mieux. Après avoir vécu plus de trois ans dans la rue, elle qui affirme aujourd'hui qu'elle s'en est sortie, l'ex-héroïne de la sitcom des années 1990 Le Miel et les Abeilles fait le bilan en donnant de ses nouvelles dans un entretien accordé cette semaine à nos confrères de Public.

Après avoir expliqué qu'elle n'était malheureusement plus en contact avec ses enfants aînés, Rafaël et Angeline (19 et 16 ans, nés de deux pères différents), et qu'elle ne voyait que très peu son petit dernier placé en famille d'accueil, Shiloh-Kitavo (9 ans, issu de son dernier mariage), la comédienne s'est confiée sur une autre période de sa vie qui a provoqué, selon elle, sa descente aux enfers : une sévère crise identitaire. "Ma mère m'a caché que j'étais juive. Quand je l'ai appris à 36 ans [elle en a 46 aujourd'hui, NDLR], ça a été très violent et ça s'est très mal passé avec ma famille. Toute ma problématique est partie de là", a-t-elle confié.

Des gens m'ont dit qu'ils auraient ma peau

Après la révélation de ce grand secret sur ses origines, Mallaury Nataf a bien tenté d'emprunter un chemin épanouissant. "Quand j'ai décidé de pratiquer le judaïsme, des gens que je connaissais depuis vingt ans m'ont dit qu'on ne se côtoierait plus, qu'ils auraient ma peau. Et ça a été pire quand j'ai annoncé que mon troisième mari, Abraham [Eric Gabay, le père de son petit dernier, NDLR] était petit, gros, d'origine turque, irakienne et algérienne, qu'il portait une barbe austro-hongroise et qu'il était loubavitch [un courant juif orthodoxe, NDLR]", a-t-elle ajouté.



Depuis, Mallaury Nataf a rompu avec le papa de son plus jeune fils. Leur histoire n'a pas tenu face aux critiques. "Ce n'est plus possible. Ç'a été tellement violent ce qu'on a subi que son cerveau a plié. (...) Abraham, c'était ma chaussure parfaite. Pour la première fois de ma vie, j'ai été en extase devant un homme. Les hommes m'ont tous fait mal, sans exception. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti d'amour..."

