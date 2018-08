Mallaury Nataf privée de ses enfants : "Je vois mon fils 180 minutes par an"

Après avoir passé plus de trois ans dans la rue, par intermittence, la comédienne Mallaury Nataf a aujourd'hui un toit sur la tête ! Si elle a réussi à reprendre sa vie en main, tout n'est pas rose pour autant. Ainsi, outre l'incertitude professionnelle, elle est une maman en manque de ses enfants.

Mallaury Nataf a eu trois enfants, dont elle a perdu la garde : Rafaël (19 ans), Angeline (16 ans) et Shiloh-Kitavo (9 ans), nés de trois pères différents. Avec les deux premiers, la rupture est totale. "Ces enfants, je les ai élevés seule pendant treize ans, (...) j'ai même arrêté de travailler pour eux. Mais voilà, ils ont fait le choix de leurs pères. Rafaël et Angeline sont partis le 18 juillet 2011. J'en ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Alors c'est fini. Ils ont épousé la cause des familles qui les ont accueillis. Mes deux premiers enfants existeront jusqu'à mon dernier souffle mais ce sont plus les miens", dit-elle à Public.

L'ancienne star du Miel et les Abeilles, désormais âgée de 46 ans, parle également de son petit dernier, né de sa relation avec Abraham, lequel avait clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas l'élever après leur séparation, si bien que Shiloh-Kitavo a été placé en famille d'accueil par les services sociaux ! "On dirait un Russe, d'ailleurs, il m'appelle mamouchka. À part les maths et l'écriture, il n'en a rien à secouer de l'école. L'amour entre nous est total. (...) Je le vois 180 minutes par an et jamais seule. C'est digne d'un supplice chinois. J'exprime mon désaccord à chaque fois pour qu'il comprenne que je n'accepte pas son placement", affirme-t-elle. On peut s'étonner qu'elle ne puisse voir son enfant que trois heures par an, mais la comédienne ne donne pas plus de détails sur ce point...

Thomas Montet

L'interview de Mallaury Nataf est à retrouver dans Public en kiosques le 31 août 2018.