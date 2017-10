Mallaury Nataf SDF : Jean-Luc Azoulay, sans nouvelles, lui tend la main !

Jean-Luc Azoulay a lancé un appel à Mallaury Nataf, l'actrice de sa série des années 1990 Le Miel et les Abeilles.

Invité sur CNews, le producteur de 70 ans a été interrogé sur la situation difficile dans laquelle se trouve son ancienne employée. Aussi a-t-on appris qu'il ignorait ce que devenait Mallaury Nataf : "Je n'ai pas de nouvelles, hélas." Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de l'aider : "Certains membres de mon équipe sont partis à sa recherche, l'ont retrouvée, lui ont proposé de l'aider, elle leur a dit qu'elle n'en avait pas besoin et les a envoyés balader."

Malgré tout, Jean-Luc Azoulay ne désespère pas de lui venir en aide et lui a adressé un message : "Si Mallaury nous entend, si elle a besoin d'aide, qu'elle nous le fasse savoir." Après quoi, il a admis que Mallaury Nataf a toujours été "bizarre et fragile", se disant très touché par la manière dont les choses ont tourné pour elle.

Pour rappel, celle qui a interprété Sandra dans Sous le soleil (1996) a révélé en 2012, lors d'une interview accordée au Parisien, qu'elle vivait dans la rue depuis mars 2011. Un témoignage bouleversant qui avait ému de nombreux fans. Et en 2015, c'est à Voici qu'elle révélait être toujours dans la même situation et avoir perdu la garde de ses trois enfants Rafaël (né en 1998), Angeline (2000) et Shiloh (2009).