Mallika Sherawat : La star de Bollywood expulsée de son appartement parisien

Elle louait depuis janvier 2017 un très chic appartement situé dans le très chic 16e arrondissement parisien, Mallika Sherawat n'est plus la bienvenue dans le logement. L'AFP rapporte en effet que la star de Bollywood de 41 ans s'est vu ordonner son expulsion le mois dernier par le tribunal d'instance du 16e arrondissement. La décision est datée très précisément du 14 décembre. Motif de l'expulsion ? Loyers impayés.

Alors que l'actrice indienne, dont le vrai nom est Reema Lamba, s'était engagée avec son époux français, Cyrille Auxenfans à verser 6054 euros mensuels, le couple n'honore plus les paiements depuis des mois, accumulant une énorme dette qui a contraint les propriétaires à saisir la justice. Le tribunal d'instance du 16e arrondissement a ordonné leur expulsion dans une décision datée du 14 décembre. Le tribunal a de plus autorisé "la séquestration du mobilier" et condamné le couple à payer la somme de 78 787 euros aux propriétaires au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Après "un commandement de payer" envoyé par les propriétaires, Mallika Sherawat – grande habituée du Festival de Cannes – et son époux avaient saisi le juge des référés de ce tribunal afin de demander des délais de paiement. Lors de l'audience, le 17 novembre, leur avocat avait fait valoir qu'ils étaient dans une situation financière "difficile", mettant en avant leurs "revenus irréguliers". "Cyrille Auxenfans vit grâce à une avance sur succession. Il paye des pensions alimentaires pour ses deux enfants et verse une prestation compensatoire à son ex-épouse. Il attend l'héritage de ses parents", avait-il également défendu. Le discours du conseil du propriétaire, représenté par maître Olivier Mayrand, était tout autre."Mallika Sherawat, l'actrice la mieux payée au monde en 2017 ! Elle a touché 46 millions de dollars", avait-il avancé en novembre.