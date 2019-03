Manon Marsault future mariée : la règle imposée à ses invités !

Le 13 février 2019 se déroulait la conférence de presse des Marseillais Asian Tour, au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris. À cette occasion, Purepeople a rencontré les candidats emblématiques Manon Marsault (29 ans) et Julien Tanti (30 ans). Ils ont répondu à notre interview VNR et la jeune maman n'a pas caché qu'elle était très agacée par les personnes qui tentent de prendre son fils Tiago (8 mois) en photo.

"Ça, ça me vénère. J'ai le droit de le médiatiser parce que c'est mon fils, mais en revanche, on ne le prend pas en photo", a confié Manon Marsault. Et lui de poursuivre concernant les débordements de couches : "Ah ouais. Julien n'en change pas beaucoup, surtout quand c'est le caca. Une fois, à Dubaï, il y avait la douane. Elle me dit : 'je peux le porter ?' Je lui donne... du caca partout."

Après avoir précisé qu'ils se fichaient des gens qui critiquent leurs méthodes d'éducation, les tourtereaux ont admis qu'ils songeaient à faire un deuxième enfant. "Non j'aime bien. C'est pour après le mariage je pense", a expliqué Manon.

La future mariée a ensuite averti ses invités : "Non mais, il n'y a personne qui s'habille en blanc. C'est-à-dire que la personne qui le fait ne rentre pas. Même si c'est quelqu'un de très proche, genre ma mère. Quelqu'un qui a une touche de blanc dans sa tenue ne rentre pas."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.