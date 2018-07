Manu Payet face à sa fille d'un an et demi : "Je me sens coupable"

Actuellement à l'affiche de la comédie Budapest – ce film qui n'a tellement pas marché que Monsieur Poulpe n'a pu s'empêcher de s'en prendre au public sur Twitter –, Manu Payet est sur tous les fronts. Entre le cinéma, ses nombreuses propositions, le spectacle Emmanuel avec des dates un peu partout en France, le comédien et humoriste est partout. Difficile pour lui donc de joindre les deux bouts entre l'activité professionnelle et sa fille. Et pourtant. "Depuis que je suis papa, j'essaie de rentrer entre 19h30 et 20h30", assure l'intéressé dans une interview publiée par ELLE.

"C'est l'heure où ma fille de 18 mois est dans son bain. Après, je prends ma guitare ou le ukulélé, on chante et on danse", dépeint Manu Payet. Et il y a une raison à cela : "Comme je me sens coupable, vu que sa maman s'en occupe bien plus que moi, je nous concocte une petite ambiance !"

Et lorsque sa fille n'est pas dans les parages, pour s'offrir un moment à deux avec sa chérie, le dernier présentateur des César ne manque pas d'idées. "Autre option, on file au Pavillon Puebla (sans notre fille) aux Buttes-Chaumont, une grande maison recouverte de lierre, ambiance L.A. Parfait pour un plat de pâtes avec du bon rosé. C'est bobo, mais le bobo a du bon", reconnaît-il.

Discret sur sa fille, qu'il évoque peu dans les médias, Manu Payet se confie rarement. En octobre 2017, dans Thé ou Café, il avait évoqué la paternité. "Tu peux lire tous les bouquins du monde... Y a un moment où t'es en impro", avait confié le jeune papa, s'amusant de ses tâtonnements : "Je pourrais surtout dire des trucs sur moi à 3h du matin avec un biberon dans lequel il manque des doses parce que t'as mal compté !"