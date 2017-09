Manuel Valls affiche son nouveau look auprès de sa femme et François Hollande

La rentrée est passée et le théâtre Edouard VII, à Paris, accueille sur ses planches la pièce La Vraie Vie. La générale a eu lieu lundi 18 septembre en présence de diverses personnalités, dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls.

C'est au bras de sa femme Anne Gravoin que l'ancien chef du gouvernement, redevenu simple député en juin dernier après une élection contestée et qui siège désormais comme apparenté à La République en marche, est venu assister à la générale de La Vraie Vie. Manuel Valls, large sourire aux lèvres et l'air détendu, affichait son nouveau look surprenant et sujet de moqueries sur la Toile : un bouc bien fourni et grisonnant. Il a pu retrouvé l'ex-président de la République, François Hollande, tout sourire. Les deux hommes, en froid depuis l'élection présidentielle du mois de mai qui a vu triompher Emmanuel Macron, ont affiché une entente cordiale devant les photographes. Manuel Valls et son épouse ont aussi pris la pose avec Julie Gayet, laquelle ne s'est pas affichée avec Hollande...

La Vraie Vie est une pièce de Fabrice Roger-Lacan, dont la mise en scène est signée Bernard Murat. L'histoire : Pourquoi Pierre (Guillaume de Tonquédec) a-t-il intégralement refait la déco de son salon pour accueillir le professeur qui a illuminé sa jeunesse ? Pourquoi Florence (Léa Drucker), la femme de Pierre, a-t-elle annulé au dernier moment ce voyage professionnel à Lisbonne ? Qui est cette mystérieuse Soledad (Alka Balbir) qui accompagne Maxime (Bernard Murat), le prof de Pierre ? Quel secret se cache derrière le silence d'Alice (Anne Benoît), la mère de Pierre que personne n'attendait ? La vraie vie est un vaudeville contemporain où contretemps et quiproquos sont les révélateurs des névroses de cinq personnages en quête d'une vérité qui se paie leur tête.

Thomas Montet