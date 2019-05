Manuel Valls exilé à Barcelone : "Mes enfants me manquent"

Dans les pages du magazine Paris Match, Manuel Valls se livre sur le combat politique qu'il mène en Espagne dans sa ville natale, à Barcelone, où il espère remporter la mairie le 26 mai prochain contre la maire sortante de gauche Ada Colau. L'ancien Premier ministre français de 56 ans a parfois le mal de son second pays...

Après avoir quitté son poste de député de la circonscription d'Évry (Essonne), arraché de justesse au prix d'une âpre bataille dans les urnes, Manuel Valls a donc posé ses valises à Barcelone. Un choix de coeur puisque l'ancien élu y a rencontré l'amour, mais qu'il jure pourtant avoir été pensé préalablement à cette rencontre... Il s'est ainsi séparé de sa femme la violoniste Anne Gravoin pour se mettre en ménage avec la riche héritière espagnole des laboratoires Almirall, Susana Gallardo. Dans cette campagne, il peut compter sur elle. "Oui, Susana est à mes côtés. Elle m'aide même si elle a aussi ses propres occupations", dit-il.

Son installation sous le soleil de la Catalogne le tient donc aujourd'hui éloigné de son ancienne vie, même s'il fait parfois des allers et retours vers la France. "Mes enfants me manquent", a-t-il lâché à Match. Il est le papa de Benjamin (né en 1991), d'Ugo (né en 1993) et des jumeaux Alice et Joachim (nés en 1998), issus de son précédent mariage avec Nathalie Soulié. En revanche, en cas de défaite, il ne compte pas revenir dans l'Hexagone. "Je n'ai aucun doute ni aucun regret sur le choix que j'ai fait et sur ce qu'est ma vie aujourd'hui", a-t-il ajouté. Alors que le scrutin, qui se tiendra le même jour que les Européennes, l'annonce perdant, Manuel Valls veut continuer à y croire. "Je sens quelque chose et, croyez-moi, je sais ce que c'est de faire campagne face au vent", ajoute-t-il.

Thomas Montet

L'interview de Manuel Valls est à retrouver en intégralité dans les pages de Paris Match, dans les kiosques le 23 mai 2019.