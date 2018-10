Manuel Valls à Barcelone : "Un choix lié à un bouleversement dans ma vie privée"

Après des semaines de rumeurs, Manuel Valls a donc confirmé sa candidature à la mairie de Barcelone, pour les élections de 2019. L'ancien Premier ministre socialiste français, actuel député de l'Essonne pour "encore quelques heures", a tenté d'expliquer les raisons de son départ en Espagne.

Très critiqué depuis sa réélection chaotique comme député de la 1er circonscription de l'Essonne – il avait gagné avec 139 voix d'avance, un recours avait été déposé contre lui mais rejeté par le Conseil constitutionnel –, isolé depuis son départ du PS et son rattachement au groupe LREM à l'Assemblée nationale, très bas dans les sondages d'opinion... Manuel Valls prend donc le large. S'il a juré à Jean-Jacques Bourdin qu'il était persuadé d'avoir "encore un avenir politique en France", force est de constater qu'il a préféré ne pas aller au bout de son nouveau mandat pour se relancer en dehors de nos frontières.

"Il n'y a pas de nostalgie, ni de regrets. Il y a, je vous l'avoue, de l'émotion", a-t-il confié en évoquant la nouvelle vie qui l'attend. Manuel Valls, âgé de 56 ans, a demandé à ce qu'on respecte "un choix qui s'est imposé après cette élection législative [en juin 2017, NDLR]". Et d'ajouter : "C'est un choix personnel, c'est un choix de vie. C'est quelque chose que j'ai ressenti, qui est lié à la fois au bouleversement dans ma vie privée, je n'ai pas à en parler, et à une possibilité, un horizon qui s'est ouvert quand on m'a proposé d'être candidat à Barcelone." L'ancien maire, député, ministre et Premier ministre a fait référence à sa récente séparation avec la musicienne Anne Gravoin. Manuel Valls a depuis retrouvé l'amour auprès de l'héritière catalane Susana Gallardo.

Manuel Valls, qui affirme qu'il restera à Barcelone – sa ville natale – même en cas de défaite est candidat sans étiquette mais soutenu par le parti libéral Ciudadanos.