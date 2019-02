Manuel Valls retrouve son ex-femme Anne Gravoin, dix mois après la rupture

Pendant de longues années, Manuel Valls et Anne Gravoin se sont rendus ensemble aux soirées parisiennes, politiques entre autres. L'ancien ministre de 56 ans, qui convoite à présent la mairie de Barcelone, et la violoniste de 53 ans se sont exceptionnellement retrouvés au même événement. Tous deux ont été conviés à la 34e dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) organisé le 20 février 2019 au Caroussel du Louvre en présence de son président Francis Kalifat, mais aussi d'Emmanuel et Brigitte Macron, particulièrement complices.

Selon toute vraisemblance, Manuel Valls n'était pas accompagné de Susana Gallardo, l'héritière catalane qui partage depuis quelques mois sa vie amoureuse, et avec qui il avait choisi d'officialiser en octobre dernier. Arrivée dans un manteau blanc et noir, Anne Gravoin portait une robe noire en dessous, droite et composée de dentelle.

En avril 2018, Manuel Valls avait choisi d'annoncer, avec pudeur, la fin de son histoire d'amour avec Anne Gravoin après douze années passées ensemble. "Une page se tourne après douze belles années de vie commune", avait-il simplement confié à Paris Match, ajoutant qu'il ne ferait "aucun autre commentaire à ce sujet" et demandant "le respect de la vie privée de chacun". Et en effet, l'ancien maire d'Évry n'en a jamais fait.

Tous deux précédemment mariés, Manuel Valls et Anne Gravoin s'étaient unis en 2010. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais lors de leurs premiers mariages. Manuel Valls a eu quatre enfants avec sa première épouse Nathalie Soulié : Benjamin (né en 1991), Ugo (né en 1993) et les jumeaux Alice et Joachim (nés en 1999). Anne Gravoin est quant à elle la maman de Juliette, née en 1992, de son amour pour le photographe Jacques Beneich décédé durant l'été 2017.