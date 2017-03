Manuella (Koh-Lanta Cambodge) : Ses publicités les plus étonnantes !

Vendredi 10 mars 2017, TF1 lançait Koh-Lanta Cambodge. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance de Manuella Baudet, sublime mannequin de 35 ans.

Cette maman de deux enfants, membre de l'équipe rouge (les Bokor), a d'ailleurs un C.V bien rempli comme on peut le découvrir en se rendant sur son compte Instagram. L'aventurière a prêté son visage au site de rencontres Happn, une application qui permet à ses utilisateurs de retrouver une personne qu'ils ont croisée dans la rue. Manuella a également posé pour de nombreuses marques comme DPM by Depech'Mode.

Elle a aussi été l'égérie de la compagnie aérienne Britany Ferries et de Club Méditerranée. Puis Manuella a tourné de nombreuses publicités pour des marques très connues : Les steaks hachés Bigard, Elle & Vire, Air France Moulinex, Danone, Vichy ou encore les cuisines Schmidt.

Mais gare aux téléspectateurs qui oseraient la qualifier de simple mannequin. Dans son portrait, la belle brune assure qu'elle est aventurière dans l'âme et qu'elle fera tout pour le prouver : "Je veux casser mon image de femme parfaite." Espérons donc qu'elle ira le plus loin possible dans la compétition.