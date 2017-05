Marc Bartra au "fond du trou" après l'attentat de Dortmund

Le 11 avril dernier, Marc Bartra était en route pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre l'AS Monaco avec ses coéquipiers du Borussia Dortmund. Unique joueur blessé lors de l'attentat qui a frappé le bus de son équipe allemande, l'international espagnol de 26 ans a fêté son retour à la compétition le 20 mai dernier et remporté la Coupe d'Allemagne contre Eintracht le 27 mai. Bien que très heureux de son retour rapide sur les terrains, Marc Bartra n'en demeure pas moins encore très marqué par cette terrible soirée d'avril.

Lors d'une interview accordée à Sport-Bild et reprise par L'Équipe dans son édition du 31 mai, le jeune footballeur qui a souffert d'une fracture au poignet et de multiples hématomes sur le bras droit livre un récit bouleversant. "Lorsque j'ai reçu des projectiles, j'ai vraiment cru ne jamais pouvoir rejouer au football. Dans les cinq ou dix minutes qui ont suivi les trois explosions, je ne pouvais plus bouger. Je n'entendais absolument rien", se souvient-il. Opéré quelques heures seulement après l'attentat, Marc Bartra ne pensait pas pouvoir rejouer à un niveau professionnel. "Lorsque le médecin qui m'a opéré cinq jours plus tard m'a affirmé que j'allais retrouver l'intégralité de mes capacités physiques et que je pourrais même rejouer d'ici à un mois, c'était la plus belle nouvelle de ma vie", avoue le joueur. Une résurrection qui lui a permis d'appréhender son avenir sous un nouveau jour : "J'étais au fond du trou et désormais, je me sens plus fort que jamais."

Si Marc Bartra confesse avoir vécu des "semaines compliquées", le jeune footballeur "savoure" son retour au premier plan. En couple avec la très jolie Melissa Jiménez, papa d'une petite Gala, le défenseur central du Borussia Dortmund "savoure à présent davantage les choses simples de la vie", notamment avec sa famille.

Olivia Maunoury