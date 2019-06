Marc-Olivier Fogiel, ému pour ses adieux à RTL : "Je vais rester un auditeur..."

Jeudi 27 juin 2019, l'heure était forcément à l'émotion sur RTL.

Après sept années de bons et loyaux services, Marc-Olivier Fogiel a fait ses adieux à l'antenne de RTL Soir. Dans quelques semaines, le journaliste de 49 ans succédera à Hervé Béroud et prendra en effet la direction générale de la chaîne d'info en continu BFMTV.

En attendant ce nouveau défi de taille, le papa de Mila (8 ans) et Lily (6 ans) a bien entendu pris le temps de faire ses adieux aux auditeurs de RTL ce jeudi soir, pour sa dernière. "C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, de tourner cette page de ma vie professionnelle", a-t-il commencé. Et de poursuivre alors que l'émotion grandissait dans sa voix : "Ces sept ans à RTL, ça a été un plaisir de chaque minute. J'ai adoré vivre dans cette rédaction qui est là ce soir exemplaire, exigeante. Cette famille RTL où j'ai fait mes premiers pas il y a trente-cinq ans maintenant."

Bon camarade, Marc-Olivier Fogiel a ensuite adressé un message à son successeur Thomas Sotto, présent en studio face à lui : "Je vais rester un auditeur de RTL évidemment. Je souhaite bonne chance à Thomas Sotto. (...) Merci infiniment. Ça a été un moment inoubliable pour moi."

Isabelle Choquet, qui propose chaque soir son "portrait du jour", a profité de l'antenne pour rendre hommage à son chef et ami qu'elle côtoie "depuis six ans". "Il n'oublie personne, c'est un ami fidèle et généreux, ami et amoureux. C'est le mari de François, le papa de Mila et Lily, un papa qui a les yeux humides le jour de leur première rentrée, du premier mot, du premier pas... Un papa GPA qui voudrait des enfants pour tous et des parents pour tout le monde. Un papa qui s'inquiète beaucoup, qui se ronge les ongles", a-t-elle décrit.

L'animateur avait fait ses débuts sur RTL en 1985 en annonçant les résultats des courses hippiques, il y était retourné de 2005 à 2008 (avec l'émission On pouvait pas le rater), puis finalement de 2012 à 2019 (pour les rendez-vous RTL Soir et On refait le monde).

C'est le 26 août prochain que Thomas Sotto reprendra les manettes de RTL Soir.