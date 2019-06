Marc-Olivier Fogiel : Vacances de rêve en Corse avec ses filles Mila et Lily

Marc-Olivier Fogiel (49 ans) est un papa comblé.

En effet, si Marco est toujours au top professionnellement, le futur directeur général de BFMTV est aussi – et avant tout ! – un papa et un mari épanoui auprès de son mari François Roelants.

Depuis dimanche 2 juin, c'est dans le Sud de la Corse que le futur ex-animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL (il sera remplacé à la rentrée par Thomas Sotto) se repose en famille, avec ses filles Mila (8 ans) et Lily (6 ans). En légende d'une photo de ses filles tranquillement assises à bord d'un bateau en train de mouiller au large de l'île de Cavallo, Marc-Olivier Fogiel a publié trois petits coeurs rouges avant de poster une autre photo de ses princesses se promenant sur un ponton. "Magnifique photo. Je pense savoir qui est le photographe !", a commenté Matthieu Delormeau, un ami proche de Marc-Olivier Fogiel, en faisant référence au métier de François Roelants.

Deux jours plus tôt, Marc-Olivier Fogiel s'était déjà attiré la sympathie des internautes en publiant une vidéo de ses filles en train de plonger dans une piscine de rêve en bord de mer. "On aime la joie de vivre de ces princesses grâce à leurs merveilleux papas", "Comme elles ont de la chance ces deux princesses, elles ont une vie de rêve avec deux papas pleins d'amour", "Et les papas ? On voudrait les voir plonger aussi !", pouvait-on lire parmi les premières réactions.