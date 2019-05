Marc-Olivier Fogiel : L'adorable geste de ses filles pour la fête des Mères

Dimanche 26 mai 2019, la fête des Mères était célébrée en France. Pour l'occasion, plusieurs personnalités ont rendu hommage à leurs mamans ou encore à leurs enfants, en tant que mères justement. De son côté, Marc-Olivier Fogiel, papa de deux fillettes, a eu droit à un joli cadeau comme il le dévoile sur Twitter.

Avec son mari François Roelants, l'animateur désormais directeur général de la célèbre chaîne d'info en continu BFMTV est papa de Mila (8 ans) et Lily (6 ans), toutes les deux nées par GPA (gestation pour autrui). Et pour la fête des Mères, Marc-Olivier Fogiel a été comblé d'amour par ses fillettes. Sur le site de micro-blogging, il a partagé une photo des six dessins de Mila et Lily pour leurs "Dadi" et "Dadou".

"Bon vos cadeaux ce sera pour la fête des pères , en attendant c est la fête des Mères on a quand même fait un dessin à nos papas, ok ?", auraient lancé les fillettes à leurs papas en ce jour célébrant les mamans. Une adorable attention que les internautes ont été nombreux à saluer.