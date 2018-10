Marc-Olivier Fogiel et son mari François : "C'est lui qui met des règles"

Ce mercredi 10 octobre 2018, Marc-Olivier Fogiel était l'invité du Facebook Live de Purepeople.com pour promouvoir son premier ouvrage, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?. Un récit intime sur un sujet qui lui tient à coeur et qui provoque beaucoup de remous en France, la gestation pour autrui (GPA). En effet, c'est grâce à cela que son mari, François Roelants, et lui ont pu accueillir leurs deux filles, Mila (7 ans) et Lily (5 ans).

Le journaliste de 49 ans nous raconte les origines de cette décision ainsi que les détails du processus. Une aventure bouleversante qu'il a traversée avec son époux avec qui il partage sa vie depuis de nombreuses années maintenant. D'ailleurs, celui qui ne l'évoque que très rarement a accepté de déroger à la règle en se confiant sur leur première rencontre.

"Je l'ai rencontré il y a dix ans, un peu plus maintenant. À l'époque, je faisais encore de la télévision. Je faisais des talk shows et il était attaché de presse. Il venait sur les plateaux où il accompagnait les artistes et c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré", se souvient-il.

La suite, on la connaît. Mariés depuis décembre 2013, les deux hommes avaient choisi de s'unir dans la plus grande discrétion. Un engagement célébré par l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë. Et très vite, l'envie de fonder une famille ensemble s'est imposée à eux. Et les deux papas de Mila et Lily tiennent chacun à leur rôle : "Moi, j'ai un rôle beaucoup plus cajolant, emphatique, le cool des deux, qui console... Et François il met des règles, il pose les règles d'éducation mais heureusement qu'il est là parce que sinon on ferait n'importe quoi tous les trois", s'amuse Marc-O.

Le couple songerait même à poursuivre sur q lancée. Au cours du Facebook Live, l'animateur radio avouait "rêver" d'avoir un nouvel enfant.

