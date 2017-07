Marc-Olivier Fogiel, papa gâté par l'une de ses filles : Un message touchant

Marc-Olivier Fogiel (48 ans) est un papa comblé. Vendredi 28 juillet, au beau milieu de ses vacances d'été en famille, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a dévoilé un tendre message laissé par l'une de ses filles, Mila (6 ans) ou Lily (4 ans).

En effet, si Marco continue de surfer sur la vague du succès professionnellement, l'animateur est aussi – et avant tout ! – un papa et mari comblé au côté de son compagnon François.

Ainsi, même s'il demeure plutôt discret quant à sa vie privée, Marc-Olivier Fogiel a dévoilé ce vendredi un petit message qui lui a été adressé par l'une de ses fillettes. "Papa je t'aime à la folie", peut-on lire sur une feuille blanche recouverte d'écritures au feutre bleu clair. Fier et ému d'avoir été gâté par l'une des deux petites fées, Marc-Olivier Fogiel s'est alors empressé de montrer à ses 102 000 abonnés le joli témoignage d'affection.

En janvier dernier, Marc-Olivier Fogiel expliquait déjà à nos confrères de Gala combien ses enfants le comblaient de bonheur chaque jour : "C'est vrai qu'aujourd'hui ma vie de famille est essentielle. J'ai fait les choses dans le bon ordre. Après m'être accompli professionnellement, après mon travail d'analyse qui m'a permis de gérer les excès dans le travail, je me suis donné les moyens de construire cette famille (...) Je suis un papa extrêmement présent. Mes choix professionnels doivent me permettre d'aménager mon emploi du temps pour emmener mes filles à l'école le matin, les coucher le soir, avoir des longs week-ends avec elles. Je suis aussi un papa qui leur parle et qui les écoute."