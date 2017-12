Mareva Galanter en deuil : son père est mort

Triste nouvelle pour l'ex-Miss France Mareva Galanter. La jolie brune de 38 ans a elle-même annoncé la mort de son papa, très tôt dans la journée du mercredi 13 décembre 2017, en postant un message sur Instagram.

Mareva Galanter a partagé avec ses followers son immense chagrin en publiant une photo de fleurs colorées et a écrit en légende : "Repose en paix Papa." Un sobre et touchant message accompagné d'un émoji en forme de coeur, le sien étant sans doute brisé aujourd'hui... L'ancienne Miss Tahiti 1998 et Miss France 1999, installée de longue date en métropole, loin de sa belle île et de ses proches, n'a toutefois pas communiqué les circonstances de la mort de son papa.