Mariah Carey en plein "désastre" : Ses concerts de Vegas ne se remplissent pas

Comme le rapporte le site Page Six, Mariah Carey a le plus grand mal à remplir la salle du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas. La star, qui s'y est pourtant déjà produite par le passé, s'apprête à y revenir avec le spectacle Butterfly Returns mais, à un moins d'un mois du lancement, la première date n'est toujours pas complète.

Mariah Carey n'arriverait-elle plus à vendre ? Selon une source proche, "c'est un désastre" alors que la star est engagée par un contrat sur trois mois ! "Les revendeurs qui avaient acheté un tas de tickets pour les revendre plus chers commencent à paniquer", a ajouté la source. Il faut dire que la première date, le 5 juillet prochain, est très loin d'afficher complet puisqu'on peut constater sur la plateforme de réservation qu'il reste plus d'un quart des places disponibles dans presque toutes les catégories (les prix vont de 59 à 675 dollars) ! Pire, cinq jours plus tard, on constate qu'il reste près de la moitié des places pour sa représentation du 10 juillet...

Mariah Carey s'est séparée de sa manager Stella Bulochnikov en novembre dernier et celle-ci avait prévu de la faire jouer dans une plus petite salle de Vegas "pour que les producteurs puissent annoncer des concerts à guichets fermés". Finalement, elle est programmée au Colosseum, la salle spécialement construite au début des années 2000 pour Céline Dion – qui s'y produit encore ! – d'une capacité de 4 300 places. Invitée de l'émission de Jimmy Kimmel, le 7 juin 2018, la chanteuse n'était pas venue les mains vides puisqu'elle a offert des places à des membres du public...

Du côté des équipes de Mariah Carey, on fait mine que tout va bien. "Ces allégations sont fausses et viennent d'une source qui est sans doute désorientée pour prétendre savoir... Hâte de vous voir à Vegas, si vous arrivez à décrocher un siège !", a confié son attaché de presse. Quant à Live Nation, on insiste pour dire qu'ils sont "très contents des ventes"... La star est attendue en France le 7 décembre 2018 à l'AccorHotels Arena de Paris pour sa tournée de Noël.

Thomas Montet