Marianne James, pas convaincue par Garou à l'Eurovision : "Ça coince un peu"

Garou est aux commandes de Destination Eurovision (France 2) depuis 2018. Une émission qu'aurait pu présenter Marianne James... La chanteuse n'a d'ailleurs jamais digéré son éviction. Auprès de Télé Loisirs, elle se livre à ce sujet et en profite pour envoyer un petit tacle à Garou.

Après avoir été écartée de la présentation du célèbre concours européen alors qu'elle officiait au même moment sur France 2, aux manettes de Prodiges, Marianne James s'agace. "Ils décident de faire Destination Eurovision, enfin. Et là, ils décident que c'est Garou qui présente", se souvient-elle. Un choix qui n'a pas plu à l'animatrice : "Je pense que j'aurais dû le faire mais je ne m'en suis plus cachée après." D'ailleurs, l'ancienne juge de Nouvelle Star n'est pas convaincue par la prestation de Garou en janvier 2019... "Je pense que j'aurais été meilleure surtout... Je le dis, je trouve que Garou est génial, je n'aurais jamais sa carrière comme chanteur mais comme présentateur, ça coince un peu", estime-t-elle.

La chaîne a tout de même rappelé Marianne James pour lui faire une proposition qu'elle ne juge pas à la hauteur : "La production m'appelle et ils ne me proposent pas de le présenter, pas d'être dans le jury. Ils voulaient juste que je vienne m'asseoir, que j'y assiste et qu'à la fin de l'émission, je prenne par le bras le gagnant en disant : 'Rendez-vous au Portugal avec le gagnant' ! Et j'ai dit non." Cette décision a été décisive pour l'avenir de Marianne James chez France 2 puisque la chaîne n'a pas fait appel à elle pour l'animation de l'Eurovision au Portugal et que leur collaboration s'est arrêtée là. "J'ai quitté France 2. Du coup, j'ai perdu Prodiges", confie-t-elle.

Mais Marianne James croit savoir ce qui lui a véritablement coûté sa place d'animatrice. Lorsqu'elle présentait l'Eurovision en 2017, la comédienne de 57 ans avait pointé du doigt les conditions de tournage. "Je sors un peu chamboulée de l'enregistrement, je trouve qu'on était trop nombreux dans la cabine, raconte-t-elle. On est 11 ou 12 dans la cabine, au lieu de 4. Ils ont ouvert la cloison d'à côté, on est très, très nombreux, ça piapiate, c'est sur les réseaux et tout. Je trouve que c'est fouillis, moi, dans la cabine, je le dis en interne, voilà, on est trop nombreux." Son franc-parler n'a sans doute pas plu.

L'Eurovision sera diffusée le 18 mai 2019 en direct de Tel-Aviv, sur France 2.