Marie de Villepin et François Sarkozy réunis pour l'amour de la photographie

Nicolas Rachline, petit-fils du monsieur de la publicité Marcel Bleustein-Blanchet, a dévoilé son exposition photographique "Et Dieu créa La Ponche" à la galerie Anne & Just Jaeckin à Paris. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour découvrir ses oeuvres, dont la fille de Dominique de Villepin et le frère de Nicolas Sarkozy.

Saint-Tropez est à l'honneur avec les dernières photographies de Nicolas Rachline, présentées le 3 mai 2018 à Paris, lors d'un vernissage organisé dans le très chic 6e arrondissement. L'artiste a réuni plusieurs amoureux d'art, de son art, dans la galerie Anne & Just Jaeckin. Marie de Villepin en faisait partie. La sublime fille de l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac Dominique de Villepin a répandu tout son charme naturel durant le vernissage. La présence de la jolie blonde de 32 ans ne devait rien au hasard puisque Nicolas Rachline aime la shooter. Comme il y a quelques jours alors qu'elle se trouvait à Los Angeles.

Le petit-fils de l'icône de la publicité Marcel Bleustein-Blanchet a également pu compter sur la présence de l'actrice et ex-femme d'Emmanuel Petit Agathe de la Fontaine, de Caroline Barclay, la dernière épouse d'Eddie Barclay, mais aussi de deux représentants du clan Sarkozy : François Sarkozy, frère cadet de l'ancien président de la République, et sa demi-soeur Caroline Sarkozy de Nagy-Bocsa. Anthony Delon a également participé, découvrant les 17 photographies réalisées Nicolas Rachline. Tropézien, l'artiste n'avait encore jamais exposé à Paris.

