Marie Garet (Secret Story 5) a "frôlé la mort" : La vérité sur son accident

En août dernier, un grave accident de la route est survenu dans le Gard. Marie Garet, grande gagnante de Secret Story 5 (TF1 et NT1), aurait alors fait partie des six personnes touchées. Une information rapidement démentie par la jeune femme, qui assurait aller "très bien". Quatre mois plus tard, interviewée par Sam Zirah dans En toute intimité, l'ex-candidate de télé-réalité lève enfin le voile sur le sujet.

Son message n'était en réalité que mensonge. Marie Garet a bel et bien été victime du grave accident en question. "Ce genre de chose, je n'avais pas envie que ça sorte. J'étais au travail, j'étais à la fin de ma tournée d'infirmière quand j'ai été fauchée par une voiture, avoue-t-elle. J'ai eu un très gros choc et de très grosses séquelles. J'avais envie qu'on me foute la paix."

Celle qui avait intégré la Maison des Secrets avec son amoureux de l'époque, Geoffrey, confie également garder des séquelles de l'accident : "Il y a eu un très très grave traumatisme crânien avec beaucoup de fractures au niveau du visage. Il y a de grosses séquelles que j'aurai toute ma vie, j'ai des cicatrices. Il y a eu une triple fracture de la mâchoire..." Mais ce n'est pas tout : Marie Garet évoque également des "séquelles psychologiques". "Il y a eu un très gros choc, en fait j'ai frôlé la mort", lâche-t-elle.

Mais pourquoi l'ancienne candidate de télé-réalité désormais infirmière a-t-elle souhaité cacher cet accident ? La raison est simple, elle ne voulait surtout pas inquiéter ses proches. "Ma maman n'avait pas été avertie. Je ne voulais pas que ma famille soit au courant pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Surtout que ma mère est très protectrice et se fait énormément de souci", confie-t-elle.

Et ses proches ont déjà des raisons de s'inquiéter... En effet, Marie Garet révèle recevoir quotidiennement des messages haineux sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a même été menacée de mort.