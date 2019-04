Mariés au premier regard 3 : Sonia et Maxime restent unis

Sonia et Maxime sont compatibles à 83%. Pourtant, cela n'a pas été simple tout de suite pour l'agent d'accueil de 28 ans. Il était en effet gêné par la taille de l'aide-soignante de 28 ans. Il a malgré tout tenté de passer outre et, en dépit d'un voyage de noces mitigé, le beau brun a fini par se lâcher. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3 ont couché ensemble.

Mais Sonia est tombée de haut en découvrant un message dans le portable de son mari, pendant qu'il faisait du sport. "J'ai découvert que Maxime avait envoyé un message à un copain à lui, comme quoi c'était limite perdu d'avance, que je n'étais pas assez grande et que ça allait le bloquer. C'est hyper vexant", confie la belle brune.

Très vite, elle lui demande des explications. Maxime lui dit qu'il avait effectivement le blocage de la taille, mais qu'il ne voulait pas s'arrêter pas à ça. Sonia lui reproche d'en avoir parlé à ses amis plutôt qu'à elle et de ne pas chercher à avancer malgré tout. Le beau brun la rassure donc, de quoi donner envie à sa belle de lui laisser une chance, malgré ses blessures.

Pour faire le point, le couple passe un moment avec les parents de chacun. En apprenant que Maxime était gêné par la taille de Sonia, les deux mamans ont tenté de le raisonner en lui faisant comprendre que son blocage n'avait pas de sens. Il est alors encore plus perdu.

Pour être certain de son choix, Maxime préfère rencontrer les experts seul dans un premier temps. Il explique son blocage et dit qu'il se demande si ça peut fonctionner avec Sonia. Les experts souhaitent donc qu'il souligne ses points de compatibilité avec son épouse afin de l'aider à avoir plus confiance en leur couple et en lui. Sonia arrive ensuite. Maxime lui révèle donc ce qu'il aime chez elle, elle fait de même. Finalement, les tourtereaux décident de rester mariés.

À noter que cette saison de Mariés au premier regard est un succès d'audience. Sans les audiences de la finale, ni les retransmissions de l'émission diffusée lundi dernier, cette saison a réuni 2,8 millions de téléspectateurs, soit 12% de part de marché des 4 ans et plus. Cette saison 3 a également signé son meilleur score historique auprès des ménagères de moins de 50 ans avec 26% lors de la quatrième émission. Une quatrième saison est d'ores et déjà prévue, sur M6 toujours.