Mariés au premier regard – Sonia et Maxime couchent ensemble : ils racontent

Malgré leur voyage de noces plutôt mitigé, Sonia, une aide-soignante de 28 ans, et Maxime, un agent d'accueil de 28 ans, sont repartis du Maroc plus complices que jamais. Et une nouvelle étape attendait les deux candidats de Mariés au premier regard 3 compatibles à 83% : la cohabitation.

Très vite, Maxime est allé chez son épouse pour voir s'ils pouvaient vivre ensemble. Ils ont reçu la visite de l'expert Pascal de Sutter à la suite de leur problème d'intimité. Ce dernier a recommandé à Maxime de se poser moins de questions et à Sonia, très désireuse qu'il y ait un rapprochement physique avec son homme, de laisser les choses se faire naturellement. "J'ai beaucoup plus d'espoir en nous deux", admet la belle brune après cet entretien.

Pour détendre l'atmosphère, Sonia a organisé une soirée avec ses amis. Très vite, elle leur fait part de leur souci avec humour, des déclarations qui n'ont heureusement pas froissé Maxime. Mais deux de ses amies l'ont toutefois prise à part pour lui conseiller d'être moins pressante avec lui.

Rapprochement physique pour Sonia et Maxime

Après le départ des amis de Sonia, Maxime a admis être plus à l'aise et désireux que leur relation fonctionne. "Il y a eu des rapprochements physiques entre nous. La bonne surprise, c'est que ça s'est plutôt bien passé. (...) C'est ce qui nous manquait pour qu'on soit plus proche. (...) Je la considère vraiment comme ma femme aujourd'hui", a confié Maxime. "On a enfin couché ensemble. Donc ça rassure aussi sur le point où moi, j'avais dit que j'avais besoin de cette complicité avec mon mari. Tu ne sais pas comment ça va se passer sur le point intime. Là, ça s'est très bien passé. Ça me rassure aussi pour l'avenir et pour faire des projets", confie pour sa part Sonia.

Pour faire plaisir à sa femme, Maxime lui a fait une belle surprise. Il l'a emmenée sur sa plage favorite où les attendait un pique-nique. Il en a profité pour lui faire une belle déclaration d'amour, de quoi toucher la jeune femme qui n'a pu retenir ses larmes. Des larmes de joie !