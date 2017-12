Mariés au premier regard: Charlène et Florian vont se remarier et vivre ensemble

Lundi 13 novembre, Charlène et Florian se sont mariés sur M6 dans Mariés au premier regard. Et apparemment, les amoureux ne comptent pas divorcer.

Eh oui, il n'y a pas vraiment de suspense autour de ce duo tant leur histoire d'amour est une évidence. Entre eux, le coup de foudre a été réciproque et à aucun moment ils n'ont eu des doutes.

Face aux experts, au moment de choisir entre le fait de rester marier ou de divorcer, les amoureux se sont donc montrés très épris l'un de l'autre et ont annoncé de belles et grandes nouvelles. Non seulement ils veulent vivre sous le même toit, trouvant la distance entre eux trop grande, mais en plus, ils comptent se remarier à l'église. On ne pouvait pas leur souhaiter mieux !

Et quand les experts leur ont demandé de noter leur relation amoureuse, leur réponse a été adorable. "C'est au-delà de ce que j'ai connu", a lâché Charlène. De son côté, Florian a poursuivi : "Elle a raison. Elle a piqué ma réponse. Il est difficile de graduer notre histoire car, à chaque étape, on s'est rendu compte que c'est toujours plus fort. On est au max."

On espère sincèrement qu'entre eux cela durera très longtemps !