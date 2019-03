Mariés au premier regard – Florian pas tactile avec Nolwenn : Il s'explique

Lundi 4 mars 2019, les téléspectateurs de M6 ont découvert le début du voyage de noces de Nolwenn et Florian à Madère, au Portugal. Si elle était un peu mal à l'aise au départ, la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans s'est vite montrée plus tactile avec le commercial de 37 ans. Malheureusement, ce dernier était plus pudique. Il a expliqué pourquoi à l'occasion d'une interview pour Purepeople.

Dans quel état d'esprit étais-tu avant de partir en voyage de noces ?

J'étais dans un très bon état d'esprit. C'est vrai que tout est fait à l'envers, mais j'avais l'envie de connaître ma femme et de partager ce moment avec elle.

On te sent plus sur la réserve que Nolwenn. Pour quelle raison ?

Je pars en voyage de noces avec une inconnue et je suis quelqu'un qui veut bien faire les choses, dans le sens où je ne voulais pas partir tout feu, tout flamme et la quitter trois jours après. Donc j'ai préféré commencer doucement et que les sentiments arrivent progressivement. Je ne voulais pas qu'elle tombe de haut. J'ai senti de la fragilité en elle, ça se sent, ça se voit. Et on avait parlé un peu de nos passés sentimentaux, donc je ne pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Du coup, j'avais de la retenue, de la pudeur. Et le fait qu'il y ait les caméras accentue ça.

Elle s'est montrée de plus en plus tactile avec toi. Comment l'as-tu vécu ?

Mon souci, d'ailleurs les experts l'avaient pointé du doigt, c'est que je suis très dans le contrôle. Le côté tactile ne m'aurait pas gêné si ça n'avait pas été filmé. Mais le côté tactile filmé, si. J'ai de la famille, des amis, des clients qui pourraient être susceptibles de regarder l'émission. Donc c'est ce côté un peu voyeuriste qui m'a bloqué, même si on sait qu'il y a les caméras. Mais face caméra, je préfère être plus dans l'échange que dans le toucher. Je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête dans la rue pour embrasser sa femme bouche grand ouverte.

Tu avais expliqué à Nolwenn pourquoi tu étais plus pudique ?

Bien sûr, je vais donner l'exemple du jacuzzi. Ça a été un peu compliqué pour tous les deux, on s'est demandé ce qu'on allait faire le lendemain. Je tiens d'ailleurs à préciser, que sur le bateau, je n'enlève pas le T-shirt parce que je ne voulais pas tomber dans le cliché "je vais lui passer de la crème", sachant qu'avant il y avait eu le jacuzzi. Je suis désolé pour Nolwenn parce que, du coup, elle a essuyé un refus. On s'est expliqué après, je lui ai dit.

