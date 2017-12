Mariés au premier regard – Laurent en larmes en off : "Je n'en pouvais plus !"

Laurent s'est uni à Vicky dans l'épisode de Mariés au premier regard diffusé lundi 4 décembre 2017 sur M6. Si les deux jeunes époux semblent dans un premier temps ravis de leur choix, rien ne va plus durant leur voyage de noces au Maroc. Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, Laurent se livre à ce sujet.

Si Vicky a semblé plutôt froide et distante dès le départ, Laurent estime ne pas avoir été "perturbé" par ce comportement. "J'ai vu qu'elle avait le regard fuyant mais je pense qu'elle était stressée. Après, elle souriait tout le temps !", lance-t-il. Plus encore, le candidat de 28 ans assure que sa belle ne l'a "pas évité" : "Je ne peux pas mentir sur ça ! C'est hélas raconté comme ça dans l'épisode..."

"Ça me fait chier qu'on pense du mal de Vicky"

Une fois arrivés au Maroc, c'est l'incompréhension pour les deux tourtereaux. "Elle pense que j'ai tout fait exprès devant les caméras", déplore Laurent. Et de poursuivre : "J'ai ramé. Elle, de son côté, elle s'est complètement braquée et n'est jamais revenue vers moi. Elle s'est enfermée dans sa bulle. On n'était pas sur la même longueur d'onde." Laurent avoue même avoir "pleuré hors caméras" : "Je me demandais pourquoi elle était méchante ? C'est son passé, elle a des peurs mais, à un moment donné, il faut faire confiance à l'autre personne."

Une expérience plutôt agréable pour le jeune marié qui avoue avoir failli tout plaquer. "Je n'en pouvais plus ! Je me disais 'vivement qu'on rentre' ! Le voyage du retour, c'était horrible. Un voyage en avion n'a jamais été aussi long pour moi", déclare Laurent. Toutefois, il confie avoir du mal à accepter les critiques sur sa belle : "Ça me fait chier qu'on pense du mal d'elle. Elle ne mérite pas ça !"

De son côté, Vicky dénonce un "montage traître" et avoue avoir été gênée par la présence des caméras tout au long de l'expérience. "J'aimerais que les gens fassent la différence entre froideur et pudeur", a-t-elle récemment lancé à nos confrères de Télé Loisirs.

Côté audiences, Mariés au premier regard a réuni hier, lundi 4 décembre 2017, 2 793 000 téléspectateurs soit 11,1% de part de marché offrant ainsi à M6 la deuxième place du podium derrière TF1 qui diffusait la série La Vengeance au yeux clairs suivie par 5 340 000 personnes.