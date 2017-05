Marilou Berry poste une photo rare d'elle... et son papa Philippe

Très proche de son papa, Marilou Berry est une amoureuse d'art grâce à lui. C'est d'ailleurs avec son père qu'elle passe ses dimanches, à peindre. La petite anecdote veut que c'est au contact de sa fille que Philippe ait trouvé sa voix, la sculpture. "C'est venu par hasard avec ma fille Marilou, déclarait-il dans une interview sur son site. Elle revenait de la poterie avec des trucs trop géniaux, des bonshommes, elle ramenait de la terre, et on jouait ensemble. Un jour, Marie-Hélène [sa galeriste, NDLR] vient me voir à l'atelier, elle voit mes poteries qui lui plaisent. Elle me suggère de les faire en bronze et en grand, et me lance sur la piste..."

En outre, sa carrière a été aussi intimement liée à celle de Josiane Balasko, avec qui il a collaboré à de nombreuses reprises avant de faire de la sculpture son véritable métier. Il avait par exemple réalisé des décors pour le théâtre, comme Nuit d'ivresse de Josiane Balasko, Cuisine et dépendance en 1991 de Jean-Pierre Bacri ou Le début de la fin, une pièce de son frangin Richard Berry. Philippe s'est également illustré devant les caméras pour des films signés Josiane Balasko, de Sac de noeuds en 1985 à Gazon Maudit en 1995 en passant par Ma vie est un enfer en 1991.