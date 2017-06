Marina Kaye : Petite fille craquante sur un vieux cliché...

Jeudi 15 juin, profitant du #ThrowbackThursday qui règne sur Instagram (qui consiste a poster un vieux cliché), la chanteuse Marina Kaye a partagé une photo d'elle enfant, pour la plus grande joie de ses fans.

D'humeur mélancolique Marina Kaye ? Peut-être un peu puisqu'en légende sa photo, sur laquelle on peut la voir durant sa tendre enfance, avec les cheveux longs et bouclés bien éloignés de son habituel carré plongeant, elle a commenté en écrivant #mood ("humeur", en français). Les fans de la jeune femme de 19 ans ont apprécié cette photo et l'ont complimentée en saluant sa bouille craquante de gamine.

Marina Kaye, qui a récemment sorti le titre et le single On My Own, ira notamment à la rencontre de son public lors du concert direct live, qui se tiendra pour la troisième année consécutive place Duroc à Pont-à-Mousson, le 2 septembre prochain.