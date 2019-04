Marion Bartoli et l'anorexie : elle accuse l'ex qui l'a "détruite petit à petit"

Longtemps mal à l'aise avec son corps, Marion Bartoli a traversé quelques années compliquées à la fin de sa carrière sportive. Alors que, à l'été 2014, elle perd six kilos, elle ne fera que continuer à fondre comme neige au soleil. En 2016, elle apparaît métamorphosée.

Au micro de Purepeople, elle a évoqué sa perte de poids impressionnante en la justifiant à la fois par des problèmes de santé et par une ancienne histoire de coeur toxique, au cours de laquelle son ex-compagnon l'a constamment rabaissée. "J'ai eu cette perte de poids qui était beaucoup trop rapide, pour satisfaire mon ancien compagnon, et surtout qui était incompatible avec ma morphologie car je ne pouvais pas maintenir un poids à 52 kilos sans m'affamer. J'étais entrée dans un cycle anorexique qui était dramatique", nous a-t-elle confié.

Cette personne qui m'a simplement détruite

En février 2016, après avoir pris part à un shooting photo en Inde, elle se fait piquer par un moustique – "J'ai eu 15 jours de fièvre à 40 degrés" – et c'est le début de la descente aux enfers. "Sans doute que ce moustique avait une bactérie. (...) J'ai perdu trois kilos parce que je ne pouvais pas m'alimenter. Je suis descendue à 49 kilos et les problèmes qui ont suivi ont découlé de tout ça", dit-elle. À l'époque, elle assurera même avoir fini par ne plus peser que 43 kilos... "Mais le processus initial est dû à cette personne qui m'a simplement détruite petit à petit de façon méthodique et jusqu'à ce que j'aie l'impression de ne plus devoir exister ", ajoute-t-elle.

Pour paraître plus mince aux yeux de son ancien amoureux, Marion Bartoli s'affame. "Je buvais énormément de Coca Light car il n'y a aucune calorie, ça vous remplit l'estomac et vous avez l'impression que vous avez mangé quelque chose. (...) Je ne mangeais que de la salade verte et du concombre", dit-elle. À un moment donné, elle ne consomme que 400 calories par jour, son seul plaisir étant "de temps en temps un fruit".

Heureusement, désormais tout va bien pour l'ex-joueuse. "Aujourd'hui, j'aurais du mal à me sentir mieux !", nous a-t-elle juré.

Thomas Montet

