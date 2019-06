Marion Bartoli et Yahya Boumediene officialisent : photos très love du couple

Mercredi 19 juin, Marion Bartoli a fait un grand pas en avant dans sa relation. La belle brune, qui avait multiplié par le passé les déclarations d'amour à sa moitié via des stories, a enfin posté des photos d'elle et de son chéri Yahya Boumediene sur son compte Instagram. Une façon de confirmer que leur relation est très sérieuse.

L'ex-championne de tennis qui vit à Dubaï passe en ce moment des jours délicieux avec son cher et tendre. Ensemble, ils ont par exemple pris la pose devant le Burj Khalifa, plus haute structure humaine jamais construite. Amoureuse, la femme de 34 ans pose la tête et la main sur l'épaule du sportif. Une photo attendrissante, suivie d'une autre où le couple semble être au restaurant. Marion Bartoli est sur son 31, dans une tenue qui brille de mille feux.