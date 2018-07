Marion Lefebvre (Top Chef) pour la chirurgie esthétique ? Sa révélation !

C'est dans la saison 8 de Top Chef (M6) que Marion Lefebvre a été révélée au grand public. Bien qu'il ait été éliminé lors de la première émission, l'ancien mannequin a séduit un large public. Des fans qui suivent son quotidien sur Instagram.

La belle blonde partage en effet de nombreuses photos qui font souvent grimper la température et compte pas moins de 102 000 abonnés. Afin de les remercier de leur soutien, Marion a accepté de se prêter au jeu des questions/réponses sur le réseau social. L'occasion de découvrir qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique.

"Oui, je me suis fait refaire la poitrine. J'avais un très gros complexe, j'étais plate comme une planche à pain. Ma taille avant l'opération n'existait même pas dans les soutiens-gorge. Je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête aujourd'hui", a-t-elle écrit en réponse à un internaute qui lui demandait si elle était déjà passée sur le billard.