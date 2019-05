Mark Feehily (Westlife) : Un premier enfant avec son fiancé

Le 28 mai 2019, Mark Feehily fêtait d'une façon bien particulière son 39e anniversaire. L'ancien membre du boysband Westlife a publié une photo sur son compte Instagram le montrant avec son fiancé, Cailean O'Neil, et une photographie... d'une échographie ! "Plus tard cette année, nous deviendrons papas pour la première fois. Nous n'avons jamais été aussi fiers et nous sommes extrêmement heureux de l'annoncer !", a-t-il légendé. Une merveilleuse nouvelle qui a beaucoup plu aux 160 000 abonnés du chanteur, lesquels se sont empressés de lui adresser des messages de félicitations en section commentaires.

C'est une très bonne période de la vie de Mark Feehily. Avec Westlife, ils viennent d'entamer une tournée au Royaume-Uni, à l'occasion des 20 ans du groupe. Épanoui dans sa vie amoureuse, il avait récemment évoqué l'envie d'avoir un enfant. "Je suis bien plus heureux aujourd'hui que lorsque j'avais 20 ans. C'est super d'être jeune et en forme, mais je suis plus épanoui en étant bien installé dans la vie, a-t-il confié au site britannique Extra.ie. J'aimerais avoir des enfants un jour." Sa vie intime et professionnelle vont à merveille et sont "en parfaite harmonie".

Le chanteur avait connu une période très difficile il y a quelques années lorsqu'il était membre du boysband, obligé de cacher sa sexualité pour ne pas briser le coeur de milliers de jeunes filles en fleurs. "Dans les moments les plus sombres, j'avais le sentiment que je ne serais jamais capable de faire mon coming out (...) Cela m'a donné l'impression que je ne pourrais pas être heureux, une sorte de sentiment de vouloir en finir", confiait-il au magazine Attitude en 2015. Après avoir fait son coming out en 2005, Mark Feehily a la vie qu'il a toujours voulue.