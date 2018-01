Mark Salling : Mort de l'acteur de Glee à 35 ans, le suicide privilégié

Le corps de Mark Salling, ex-acteur de la série Glee, a été retrouvé sans vie mardi 30 janvier dans le lit de la rivière de Sunland, en Californie, quartier où il habitait. Le très bien informé site TMZ rapporte la disparition du comédien américain de 35 ans après vérification auprès des autorités. Si la cause exacte de la mort de Mark Salling reste à confirmer, la thèse du suicide est largement privilégiée. Le comédien se serait pendu.

Celui qui a incarné le personnage de Noah Puckerman dans Glee de 2009 à 2015 avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en août 2017 en se taillant les veines dans la chambre de sa maison de Los Angeles. Son colocataire l'avait sauvé juste à temps en appelant les secours.

Impliqué dans une affaire de pédopornographie, il avait plaidé coupable et conclu un accord avec la justice. Mark Salling devait passer entre quatre et sept ans en prison pour détention de près de 50 000 images pédopornographiques retrouvées sur un ordinateur et une clé USB. À cela s'ajoutaient également vingt ans de liberté surveillée par les autorités, son inscription au registre (très contraignant) des personnes qui ont commis un crime à caractère sexuel et l'obligation de dédommager toutes les victimes qui le demanderaient.

En décembre 2015, l'acteur de Glee avait été arrêté à son domicile de Los Angeles, sous le coup d'un mandat de perquisition des forces de l'ordre spécialisées dans les délits pédophiles sur internet.